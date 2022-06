Usa, Biden al G7 proporrà un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia (Di giovedì 23 giugno 2022) L’anticipazione è arrivata durante un briefing alla Casa Bianca. Mentre anticipava il programma del viaggio di Joe Biden in Europa in occasione del G7, un alto funzionario ha spiegato che il presidente degli Stati Uniti vuole proporre un nuovo pacchetto di sanzioni: «Al vertice del G7 in Germania il presidente Biden proporrà una nuova serie di misure per aumentare la pressione sulla Russia. Per gli Usa il G7 è stato leader nell’imporre sanzioni senza precedenti contro la Russia in risposta all’invasione dell’Ucraina». Il prossimo G7 infatti è in programma a Schloss Elmau, in Germania, dal 26 al 28 giugno, mentre dal 28 al 30 giugno è previsto un summit Nato a Madrid, in Spagna. Al centro del G7 ci sarà il tema ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) L’anticipazione è arrivata durante un briefing alla Casa Bianca. Mentre anticipava il programma del viaggio di Joein Europa in occasione del G7, un alto funzionario ha spiegato che il presidente degli Stati Uniti vuole proporre undi: «Al vertice del G7 in Germania il presidenteuna nuova serie di misure per aumentare la pressione sulla. Per gli Usa il G7 è stato leader nell’imporresenza precedentilain risposta all’invasione dell’Ucraina». Il prossimo G7 infatti è in programma a Schloss Elmau, in Germania, dal 26 al 28 giugno, mentre dal 28 al 30 giugno è previsto un summit Nato a Madrid, in Spagna. Al centro del G7 ci sarà il tema ...

