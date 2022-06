Uomini e Donne anticipazioni 2022/2023: sul trono Federica Aversano e Carola Galgani? (Di giovedì 23 giugno 2022) In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne, che ripartirà con la nuova edizione a metà settembre, le ipotesi su chi Maria De Filippi potrebbe mettere sul trono sono tantissime e ogni giorno vengono fatti nomi diversi. Ma se per quanto riguarda i tronisti maschi si brancola nel vuoto, per quanto riguarda le Donne, un nome sarebbe certo: quello di Federica Aversano. E il secondo, in definizione nelle prossime settimane, sarebbe niente meno che quello della nipote di Gemma, Carola. Uomini e Donne, discussa coppia del trono over al concerto di un famoso cantante Ad avvistarli sono stati alcuni telespettatori secondo cui la coppia ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 23 giugno 2022) In attesa del ritorno in onda di, che ripartirà con la nuova edizione a metà settembre, le ipotesi su chi Maria De Filippi potrebbe mettere sulsono tantissime e ogni giorno vengono fatti nomi diversi. Ma se per quanto riguarda i tronisti maschi si brancola nel vuoto, per quanto riguarda le, un nome sarebbe certo: quello di. E il secondo, in definizione nelle prossime settimane, sarebbe niente meno che quello della nipote di Gemma,, discussa coppia delover al concerto di un famoso cantante Ad avvistarli sono stati alcuni telespettatori secondo cui la coppia ...

