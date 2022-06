Uno smartwatch con Wear OS 3? Il nuovo Montblanc Summit 3

(Di giovedì 23 giugno 2022) Per un periodo piuttosto lungo la serie Samsung Galaxy Watch 4 è stata l’unica ed avere a bordo ilsistema operativoOS 3, ma di recente pare che questa esclusività non appartenga solo al colosso sudcoreano: infatti, l’azienda tedesca, specializzata nella produzione di pelletteria, gioielli, strumenti di scrittura e dispositivi tecnologici, abbia reso noto tramite un comunicato stampa il3, già pronto all’acquisto dal prossimo 15 Luglio 2022 e al prezzo di 1290 dollari. Si tratta di un fantastico ed elegantissimo orologio smart premium che fa parte della nuova generazione della serie, già nota da un po’ di tempo. Questo dispositivo sarà il primo a sfruttare ilOS 3 dopo ...

Chi acquisterà il dispositivo, inoltre, avrà in dotazione due cinturini,in pelle ein gomma. Lodi lusso dovrebbe essere disponibile anche sul mercato ...... ma è probabilmente in solitaria che ha saputo dimostrare tutta la sua esperienza sfornando... Proprio in queste settimane, lorugged per definizione si è aggiornato ufficialmente alla ... Come si collega lo smartwatch al cellulare Con la recensione di Comarch ConTe, vi presentiamo un prodotto a metà tra smartwatch e smartband, il cui obiettivo è quello di fornire uno strumento per l'assistenza di anziani e di persone con disabi ...Samsung Pay sta avendo dei problemi di funzionamento sui wearable Samsung abbinati a smartphone di altri brand ...