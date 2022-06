United Colors of Benetton, benvenuti nel Metaverso (Di giovedì 23 giugno 2022) Il brand ha aperto PlayChange, uno store virtuale dove è possibile esplorare e scoprire una selezione di capi iconici della collezione SS22 e tre mondi di gioco Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 giugno 2022) Il brand ha aperto PlayChange, uno store virtuale dove è possibile esplorare e scoprire una selezione di capi iconici della collezione SS22 e tre mondi di gioco

Pubblicità

TShopItalia1 : ?? United Colors of Benetton Maglia Ciclista M/L 1033D2456 Maglione, Beige 562, XS Donna ?? - videoempresasco : ? United Colors of Benetton inaugura su metaverso - giotarantelli : United colors of Benetton apre PlayChange, accessibile a partire da ieri attraverso la piattaforma Roblox, entrando… - 762balalaika : @FelipeKarmelo Gnooo, dovevamo essere United Colors of Decathlon... - MarcelaLealUA : @AldoGarciaMu @brendaybarra @LindaOr69547498 @Carmen08109410 @morenoluis10 @joannajanx @united Colors of ??L??O??V??E??FULL?? -