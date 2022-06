“Una nuova moneta”. Il piano di Putin che deve spaventarci (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella che ieri ha lanciato Putin è una minaccia seria per ciò che sottintende, ma non facilmente realizzabile. Ha detto che i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) dovrebbero «fondere» le loro monete e farne uscire una nuova che le rappresenti. Essa sarebbe una valida e pericolosa alternativa al dollaro. Un Ecu (il genitore dell’euro) il cui valore è pari a quanto valgono, con diversi pesi ovviamente, le monete che lo compongono. L’Europa ci ha messo trent’anni a fare una moneta comune. E alcuni autorevoli economisti, come Milton Friedman, l’hanno criticata anche dopo la sua nascita. Troppo diversi gli Stati che la adottano, con storie, politiche economiche, tassi di interesse e di risparmio troppo diversi. E parlavamo dell’Europa. Pensate un po’ voi come sia possibile mettere insieme Cina e India, o Russia e ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 23 giugno 2022) Quella che ieri ha lanciatoè una minaccia seria per ciò che sottintende, ma non facilmente realizzabile. Ha detto che i Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) dovrebbero «fondere» le loro monete e farne uscire unache le rappresenti. Essa sarebbe una valida e pericolosa alternativa al dollaro. Un Ecu (il genitore dell’euro) il cui valore è pari a quanto valgono, con diversi pesi ovviamente, le monete che lo compongono. L’Europa ci ha messo trent’anni a fare unacomune. E alcuni autorevoli economisti, come Milton Friedman, l’hanno criticata anche dopo la sua nascita. Troppo diversi gli Stati che la adottano, con storie, politiche economiche, tassi di interesse e di risparmio troppo diversi. E parlavamo dell’Europa. Pensate un po’ voi come sia possibile mettere insieme Cina e India, o Russia e ...

