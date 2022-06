Una maglia, una storia … la Samp in coppa (Di giovedì 23 giugno 2022) Torna “Una maglia, una storia” … oggi la Sampdoria 1985/86 per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Oggi è il turno di presentare una bellissima maglia di coppa: si tratta della Sampdoria 1985/86, una rara maglia in cotone leggero. Questa maglia è stata indossata dal grande attaccante inglese Trevor Francis nel secondo tempo di Sampdoria-Benfica giocata allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 6 novembre 1985, gara valida per i sedicesimi di finale di coppa delle Coppe. Questa gara purtroppo, seppur vinta grazie ad una bella rete del giovane e promettente bomber Pino Lorenzo, decretò l’eliminazione dei blucerchiati che non riuscirono a ribaltare lo 0-2 in terra lusitana. La stagione degli uomini di Mister ... Leggi su glieroidelcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) Torna “Una, una” … oggi ladoria 1985/86 per GLIEROIDELCALCIO.com Enrico Di Mauro Oggi è il turno di presentare una bellissimadi: si tratta delladoria 1985/86, una rarain cotone leggero. Questaè stata indossata dal grande attaccante inglese Trevor Francis nel secondo tempo didoria-Benfica giocata allo stadio Luigi Ferraris di Genova il 6 novembre 1985, gara valida per i sedicesimi di finale didelle Coppe. Questa gara purtroppo, seppur vinta grazie ad una bella rete del giovane e promettente bomber Pino Lorenzo, decretò l’eliminazione dei blucerchiati che non riuscirono a ribaltare lo 0-2 in terra lusitana. La stagione degli uomini di Mister ...

