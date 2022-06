Una Cosa liberal europeista potrebbe salvare Letta dal fallimento del campo largo (Di giovedì 23 giugno 2022) È inutile girarci attorno e far finta di niente: la scissione del partito di maggioranza relativa crea una montagna di problemi a Enrico Letta. Il suo campo largo è pieno di erba secca andata a fuoco sotto la canicola, è disseminato di cocci di vetro. Sarà interessante vedere i primi sondaggi su quel che rimane dei Cinquestelle al seguito di Giuseppe Conte e quanto pesa, se ha un peso, “Insieme per il futuro” di Luigi Di Maio. In ogni caso si tratta di frammenti che l’attuale legge elettorale faticherà a raccogliere per portarli, ricomposti, in Parlamento; quanto meno in numero sufficiente a formare una maggioranza ed evitare un governo di centrodestra. Letta è un uomo che cammina sui pezzi di vetro, ma non è un santo come nella canzone di Francesco De Gregori, un santo che cammina a piedi nudi senza tagliarsi. In ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 giugno 2022) È inutile girarci attorno e far finta di niente: la scissione del partito di maggioranza relativa crea una montagna di problemi a Enrico. Il suoè pieno di erba secca andata a fuoco sotto la canicola, è disseminato di cocci di vetro. Sarà interessante vedere i primi sondaggi su quel che rimane dei Cinquestelle al seguito di Giuseppe Conte e quanto pesa, se ha un peso, “Insieme per il futuro” di Luigi Di Maio. In ogni caso si tratta di frammenti che l’attuale legge elettorale faticherà a raccogliere per portarli, ricomposti, in Parlamento; quanto meno in numero sufficiente a formare una maggioranza ed evitare un governo di centrodestra.è un uomo che cammina sui pezzi di vetro, ma non è un santo come nella canzone di Francesco De Gregori, un santo che cammina a piedi nudi senza tagliarsi. In ...

