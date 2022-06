Una birra al giorno toglie il medico di torno: sembra essere veramente così (Di giovedì 23 giugno 2022) L’umanità beve birra da migliaia di anni. Gli antichi Sumeri e gli Egizi ne consumavano a litri ogni giorno. In verità consideravano la birra più un pasto che una bevanda. Ma fa bene o male consumare quest’alcolico? Secondo alcune ricerche una birra al giorno è più che salutare. La birra è giunta in Europa con i Romani. Poi nel Medioevo ha avuto un’incredibile diffusione. La chiamavano cervogia, ed era fatta d’orzo o avena fermentata. La vera birra nasce un po’ più tardi, in Inghilterra o in Germania, come bevanda alcolica popolare prodotta dalla fermentazione di chicchi di cereali (frumento in particolare) con lievito, luppolo e altri agenti aromatizzanti. Boe Szyslak, il barista dei Simpsons, vi offre una birra! (wikipedia) – www.curiosauro.itUna ... Leggi su curiosauro (Di giovedì 23 giugno 2022) L’umanità beveda migliaia di anni. Gli antichi Sumeri e gli Egizi ne consumavano a litri ogni. In verità consideravano lapiù un pasto che una bevanda. Ma fa bene o male consumare quest’alcolico? Secondo alcune ricerche unaalè più che salutare. Laè giunta in Europa con i Romani. Poi nel Medioevo ha avuto un’incredibile diffusione. La chiamavano cervogia, ed era fatta d’orzo o avena fermentata. La veranasce un po’ più tardi, in Inghilterra o in Germania, come bevanda alcolica popolare prodotta dalla fermentazione di chicchi di cereali (frumento in particolare) con lievito, luppolo e altri agenti aromatizzanti. Boe Szyslak, il barista dei Simpsons, vi offre una! (wikipedia) – www.curiosauro.itUna ...

Pubblicità

ArrisoPabulo : @Spacecowboy2109 Oggi come oggi? Niente di più facile corruzione fai un qualcosa in cambio di soldi...ai tempi,si a… - Grasy26784331 : Una bella birra ?? fresca ci vuole?? - low_clid : Appena fatta seconda prova di maturità, sto mangiando taralli e una birra nel parchetto dei tossici - DomenicoF19 : @MariaConversano @goldbergvariaz @Spartaco67_ Per fortuna Vuoi mettere la bellezza del traghetto,magari di sera, se… - ZonaBianconeri : RT @lourdesxpado: Oggi una bella birra fresca! ??#Juventus -