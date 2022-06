Un professionista di Ballando con le stelle presto papà | di chi si tratta FOTO

(Di giovedì 23 giugno 2022) In questi giorni, uno dei professionisti dicon leha annunciato chediventerà. La persona in questione è il ballerino Samuel Peron. A dare l’annuncio è stato il diretto interessato attraverso un post su Instagram. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato il protagonista. Samuel Peron annuncia chediventeràSamuel Peron, ballerinodicon le, diventerà. Il giovane ha pubblicato unasu Instagram all’interno della quale ha esplicitato questo concetto. Nello specifico, il protagonista ha mostrato unain cui è rila sua compagna con il pancino in bella ...

Una bellissima notizia per Samuel Peron: il ballerino di Ballando con le Stelle sta per diventare papà. L'annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove ha postato un dolcissimo scatto che lo ritrae ...