Un Posto Al Sole anticipazioni: Roberto non perde tempo, la decisione è solo una (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Roberto Ferri sarà faccia a faccia con le sue decisioni e quella da prendere sarà solo una. Roberto Un Posto al Sole (Raiplay screenshot)Roberto Ferri deve prendere una decisione su cosa fare, non potrà andare più avanti così. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di Un Posto Al Sole, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45. Roberto Ferri si trova in una situazione davvero imbarazzante. Lara Martinelli vive a casa sua incinta di un figlio che non desidera e Marina Giordano è tornata a Napoli e li ha trovati troppo vicini. Marina non tollera la presenza di Lara né ai cantieri né nella sua ... Leggi su direttanews (Di giovedì 23 giugno 2022) Nelle prossime puntate di UnAlFerri sarà faccia a faccia con le sue decisioni e quella da prendere saràuna.Unal(Raiplay screenshot)Ferri deve prendere unasu cosa fare, non potrà andare più avanti così. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista di UnAl, la soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45.Ferri si trova in una situazione davvero imbarazzante. Lara Martinelli vive a casa sua incinta di un figlio che non desidera e Marina Giordano è tornata a Napoli e li ha trovati troppo vicini. Marina non tollera la presenza di Lara né ai cantieri né nella sua ...

Pubblicità

fazeit : Più piccole sono le spiagge e più gente tenta di collocare il proprio posto al sole tra il respiro del tizio di fro… - Rosyfree74 : RT @Andyesti: O che cancellerà, come vogliono i più balordi, il Reddito di cittadinanza? Si è visto per cosa lottava #DiMaio (un posto al s… - Luciluc54 : Bene arrivati,tutto a posto, nonostante tutto bello come il sole ???? #tzvip - Leonela_Belfy88 : @AXBproduction L'idea Axb band é davvero superlativa??Noi però abbiamo bisogno dell'Axb soap in onda ogni giorno tip… - marcopiccari1 : #Stintino #LaPelosa #Pelosetta dopo 11 anni siamo tornati, manca il sole che si nasconde, ma il mare illumina sempr… -