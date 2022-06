Un posto al sole | anticipazioni dal 27 giugno al 1° luglio 2022 | Niko geloso di Eugenio?

(Di giovedì 23 giugno 2022) Gelosie e antiche rivalità torneranno alla ribalta nel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Stando alledal 27al 1°, Susanna sarà molto in crisi in quanto, a causa del suo tirocinio da magistrato, dovrà collaborare con l'equipe diNicotera e ne parlerà con Serena alla quale spiegherà di non sapere come dirlo a. Intanto, Roberto rivolgerà l'ennesima dichiarazione d'amore a Marina, mentre Lara sarà in apprensione per il suo bambino. In seguito, Alberto deciderà di sostenere Clara nella preparazione della prova orale dell'esame di Stato, mentre la ragazza non saprà se leggere la lettera di suo padre. Palladini, anche in questo caso, saprà offrire alla Curcio il proprio ...

