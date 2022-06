Un altro domani anticipazioni puntata 23 giugno: Sergio ha un segreto sconvolgente, Julia cambia idea sulla casa (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva un’altra avvincente puntata di Un altro domani, la soap opera che ha preso il posto di Uomini e Donne nel palinsesto Mediaset, facendo fare una meritata pausa al dating show. La soap spagnola racconta le vite parallele di Julia e di sua nonna Carmen, vissute in due epoche diverse ma destinate a combattere battaglie che finiscono per assomigliarsi. Julia mette in vendita la casa, ma Kiros la sorprende Nel tempo presente Sergio e Julia stanno progettando un viaggio in giro per il mondo: si tratta di un’impresa molto impegnativa anche dal punto di vista economico e lei decide, sotto la spinta di sua madre e del neo marito, di vendere la sua amata casa. A farsi avanti per la compravendita è Kiros, che potrebbe decidere di ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 23 giugno 2022) Arriva un’altra avvincentedi Un, la soap opera che ha preso il posto di Uomini e Donne nel palinsesto Mediaset, facendo fare una meritata pausa al dating show. La soap spagnola racconta le vite parallele die di sua nonna Carmen, vissute in due epoche diverse ma destinate a combattere battaglie che finiscono per assomigliarsi.mette in vendita la, ma Kiros la sorprende Nel tempo presentestanno progettando un viaggio in giro per il mondo: si tratta di un’impresa molto impegnativa anche dal punto di vista economico e lei decide, sotto la spinta di sua madre e del neo marito, di vendere la sua amata. A farsi avanti per la compravendita è Kiros, che potrebbe decidere di ...

