Ultime Notizie – Siccità | allarme in Italia | da Nord a Sud | situazione regione per regione

Da Nord a Sud, è allarme Siccità in Italia. Per le Regioni serve lo Stato d'emergenza. Governo al lavoro sulla questione Siccità? "Moltissimo, soprattutto l'agricoltura sta lavorando. Work in progress", ha commentato il ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani a margine dell'evento Missione Italia di Anci a Roma. Si è svolta ieri sera intanto al Mipaaf, alla presenza del ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, del sottosegretario Gian Marco Centinaio, del capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio e dei capi gabinetto del Mipaaf e del Mite, una riunione per fare il punto sull'emergenza Siccità. Il capo della protezione Civile Curcio ha informato, nel corso dell'incontro, che è in atto uno stretto collegamento con i presidenti delle ...

