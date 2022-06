Ultime Notizie – Serie A 2022-2023, ecco Orbita: il nuovo pallone ufficiale (Di giovedì 23 giugno 2022) Si chiama Orbita Serie A ed è il nuovo pallone ufficiale che verrà usato nella stagione 2022-2023. Il pallone prodotto da Puma è caratterizzato da una grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana. Il logo e le tonalità richiamano il Tricolore: integrati nella base bianca, favoriscono la visibilità del pallone. Il pallone Puma Orbita Serie A offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone. L’Orbita Fifa Approved utilizza una ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Si chiamaA ed è ilche verrà usato nella stagione. Ilprodotto da Puma è caratterizzato da una grafica ispirata dal logo della massima divisione professionistica del Campionato italiano di calcio e include anche i colori della bandiera italiana. Il logo e le tonalità richiamano il Tricolore: integrati nella base bianca, favoriscono la visibilità del. IlPumaA offre una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella che si traduce in un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il. L’Fifa Approved utilizza una ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (23/06/22) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - news24_inter : Svelato il nuovo pallone con #Skriniar testimone ?? - sulsitodisimone : RT @meteoredit: Imminente nuova ondata di #caldo sull'Italia. ????? ??? Le ultime previsioni: - VesuvioLive : In Campania chiudono 7 mila pizzerie: la Lombardia prima per numero di attività -