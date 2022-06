Ultime Notizie – Pnrr, Senato vota fiducia a governo: 179 sì (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Senato ha votato la fiducia al governo, posta sull’emendamento interamente sostitutivo del decreto per l’attuazione del Pnrr. I presenti erano 202, i votanti 210, i voti favorevoli 179 e contrari 22. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilhato laal, posta sull’emendamento interamente sostitutivo del decreto per l’attuazione del. I presenti erano 202, inti 210, i voti favorevoli 179 e contrari 22. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

