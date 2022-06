Ultime Notizie – Gas Russia | Draghi chiede Consiglio Europeo straordinario a luglio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 23 giugno 2022) Il presidente delMarioha chiesto la convocazione di un verticein materia di energia a, durante ilin corso a Bruxelles. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. La posizione disarebbe sostenuta da altri Paesi, tra cui la Francia. La convocazione di un summit è competenza del presidente Charles Michel. La richiesta didi un summitviene confermata anche da fonti Ue. La decisione del premier di spingere per un vertice, che fino a ieri non era attesa, è probabilmente dovuta alla necessità di accelerare i tempi: ieri un alto funzionario Ue indicava “settembre-ottobre” come un periodo in cui probabilmente si sarebbero ...