Ultime Notizie – Fratelli d'Italia, il bilancio: conti in attivo per Meloni (Di giovedì 23 giugno 2022) conti in attivo per Giorgia Meloni. Secondo l'ultimo bilancio, quello relativo al 2021, Fratelli d'Italia ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre scorso con un avanzo di gestione di 184mila 609 euro. Forte degli ultimi sondaggi che la danno sopra la Lega dell'alleato Matteo Salvini e del 'sorpasso' consumato sempre ai danni del 'Capitano' alle Ultime amministrative, la leader di via della Scrofa può contare su finanze solide. Un patrimonio netto di oltre 2 milioni di euro. E una maxi disponibilità liquida di 2,5 milioni di euro (di cui 2milioni 487mila euro in depositi bancari e postali), a fronte di poco più di 120 mila euro di 'debiti'. Una cifra blu visto i tempi di magra dopo l'abolizione del finanziamento pubblico. Che, sommata ai proventi dei tesseramenti e alle ...

