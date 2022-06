Ultime Notizie – Covid Italia, Viola: “Omicron 5 dilaga, abbassare età quarta dose a 60 anni” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Con il dilagare della variante Omicron BA.5 rischiamo di trovarci impreparati. In Usa il secondo richiamo è autorizzato per gli over 50, in Francia per gli over 60. Da noi bisogna avere più di 80 anni, lasciando così fuori molte persone a rischio di malattia con severità medio-alta. Se vogliamo evitare di far crescere ricoveri e decessi, bisogna allargare la fascia di popolazione autorizzata alla quarta dose“. Ne è convinta Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova. “I dati ormai sono solidi – sottolinea su Facebook – e dimostrano senza dubbi che negli over 60 la quarta dose è efficace nel prevenire malattia severa. Ma bisogna agire adesso“, avverte Viola. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) “Con ilre della varianteBA.5 rischiamo di trovarci impreparati. In Usa il secondo richiamo è autorizzato per gli over 50, in Francia per gli over 60. Da noi bisogna avere più di 80, lasciando così fuori molte persone a rischio di malattia con severità medio-alta. Se vogliamo evitare di far crescere ricoveri e decessi, bisogna allargare la fascia di popolazione autorizzata alla“. Ne è convinta Antonella, immunologa dell’università di Padova. “I dati ormai sono solidi – sottolinea su Facebook – e dimostrano senza dubbi che negli over 60 laè efficace nel prevenire malattia severa. Ma bisogna agire adesso“, avverte. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

