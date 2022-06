Ultime Notizie – Covid Italia, Bassetti: “C’è fiammata estiva” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Abbiamo dimostrato anche nel contesto di questa fiammata estiva del Covid una assoluta immaturità come sistema Italia, la critica non va tanto al ministero della Salute quanto ai miei colleghi che stanno facendo un esagerato allarmismo tipico di chi non è sul campo e non ha affrontato l’infezione ma fa solo teoria”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, facendo il punto della situazione epidemiologica che vede un rialzo della curva dei positivi e dei ricoveri. “La situazione attuale, faccio riferimento alla Liguria dove lavoro e una regione con molti anziani – analizza Bassetti – Oggi abbiamo una elevatissima circolazione del virus e di Omicron 5, stiamo seguendo tante persone positive ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) “Abbiamo dimostrato anche nel contesto di questadeluna assoluta immaturità come sistema, la critica non va tanto al ministero della Salute quanto ai miei colleghi che stanno facendo un esagerato allarmismo tipico di chi non è sul campo e non ha affrontato l’infezione ma fa solo teoria”. Lo evidenzia all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, facendo il punto della situazione epidemiologica che vede un rialzo della curva dei positivi e dei ricoveri. “La situazione attuale, faccio riferimento alla Liguria dove lavoro e una regione con molti anziani – analizza– Oggi abbiamo una elevatissima circolazione del virus e di Omicron 5, stiamo seguendo tante persone positive ...

