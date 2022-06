Ultime Notizie – Covid Italia, Andreoni: “Presto 100mila contagi” (Di giovedì 23 giugno 2022) “L’aumento dei contagi” Covid “era inevitabile ed atteso. E’ vero che oggi abbiamo a che fare con un virus con una ridotta patogenicità ma ha una altissima capacità di diffondersi” e sul rischio che si arrivi Presto a 100mila casi al giorno, ieri quasi 54mila contagi, “è molto probabile con questa circolazione e con meno attenzione alle misure di contrasto”. Così Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), all’Adnkronos Salute commenta il brusco rialzo dei contagi nell’ultima settimana. Sull’aumento anche dei ricoveri in ospedale, Andreoni precisa che “a finire in ospedale per Covid non sono ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) “L’aumento dei“era inevitabile ed atteso. E’ vero che oggi abbiamo a che fare con un virus con una ridotta patogenicità ma ha una altissima capacità di diffondersi” e sul rischio che si arrivicasi al giorno, ieri quasi 54mila, “è molto probabile con questa circolazione e con meno attenzione alle misure di contrasto”. Così Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Societàna di malattie infettive e tropicali (Simit), all’Adnkronos Salute commenta il brusco rialzo deinell’ultima settimana. Sull’aumento anche dei ricoveri in ospedale,precisa che “a finire in ospedale pernon sono ...

