Ultime Notizie – Cina contro Nato: “Ha scombussolato l’Europa, no a nuova guerra fredda” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Esortiamo la Nato a smettere di provocare il confronto con linee ideologiche, diffondere disinformazione o fare dichiarazioni provocatorie sulla Cina e a porre fine ai tentativi di scatenare una nuova guerra fredda“. Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, secondo le dichiarazioni diffuse dal dicastero dopo il consueto briefing con la stampa, alla vigilia del vertice della Nato, accusata di aver “scombussolato” l’Europa e invitata a “smettere di rovinare l’Asia e il resto del mondo”. L’Alleanza, ha accusato, è “un prodotto della guerra fredda e la più grande alleanza militare a guida Usa”, una “organizzazione militare del Nord Atlantico” che ha “raggiunto la regione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) “Esortiamo laa smettere di provocare il confronto con linee ideologiche, diffondere disinformazione o fare dichiarazioni provocatorie sullae a porre fine ai tentativi di scatenare una“. Si è espresso così il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, secondo le dichiarazioni diffuse dal dicastero dopo il consueto briefing con la stampa, alla vigilia del vertice della, accusata di aver “e invitata a “smettere di rovinare l’Asia e il resto del mondo”. L’Alleanza, ha accusato, è “un prodotto dellae la più grande alleanza militare a guida Usa”, una “organizzazione militare del Nord Atlantico” che ha “raggiunto la regione ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - CorriereCitta : Open Day per la carta d’identità elettronica a Roma sabato 25 e domenica 26 giugno 2022: ecco dove, gli orari - kattenockso : Ho chiamato anche @AceaGruppo questa mattina e mi è stato detto che non c'erano state segnalazioni sulla perdita d'… - Andrea_V_73 : '#Ucraina, ultime notizie. #Gas, #Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza' @sole24ore - CorriereCitta : Da Milano al Lazio a 300 km/h: un rene viaggia d’urgenza con la Lamborghini della Polizia -