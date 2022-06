Ultime Notizie – Burioni: “Il 95% italiani vive come se Covid non esistesse più” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario, ma fedele alla realtà. Il 95% degli italiani vive come se il Covid non esistesse più. Può piacere, può non piacere, le spiegazioni possono essere molte, ma è un dato di fatto”. Riassume la sua riflessione in un tweet il virologo Roberto Burioni, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) “Sintetizzo la mia percezione della situazione in modo sommario, ma fedele alla realtà. Il 95% deglise ilnonpiù. Può piacere, può non piacere, le spiegazioni possono essere molte, ma è un dato di fatto”. Riassume la sua riflessione in un tweet il virologo Roberto, docente all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sono 56.166 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Agenzia_Ansa : Due persone, una donna di 63 anni e un uomo di 62, sono morte per punture di insetti nelle ultime 48 ore a Vigevano… - ZonaBianconeri : RT @SampNews24: Calciomercato #Sampdoria: idea #Pjaca per l’attacco. È in scadenza con la #Juventus - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria: idea #Pjaca per l’attacco. È in scadenza con la #Juventus - paolaup2 : Con il burattinaio bolognese Riccardo Pazzaglia che racconta la sua esperienza Covid prosegue la rassegna 'La conqu… -