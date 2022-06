UFFICIALE Milan, sfuma Enzo Fernandez: il Benfica annuncia l’acquisto (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Milan vede sfumare il possibile colpo Enzo Fernandez. Il centrocampista è stato annunciato dal Benfica Ora è anche UFFICIALE: Enzo Fernandez sarà un nuovo calciatore del Benfica. Lo si apprende da un comunicato diramato dal club lusitano che annuncia un principio di accordo tra i due club. Il centrocampista classe 2001 del River Plate, seguito anche dal Milan come alternativa a Renato Sanches, alla fine giocherà con le aquile portoghesi. Il giocatore sarà pagato 10 milioni più 8 di bonus, cifra che vale il 75% dei diritti sportivi dell’atleta. Enzo Fernandez dovrebbe restare al River fino alla conclusione della Copa Libertadores. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 giugno 2022) Ilvedere il possibile colpo. Il centrocampista è statoto dalOra è anchesarà un nuovo calciatore del. Lo si apprende da un comunicato diramato dal club lusitano cheun principio di accordo tra i due club. Il centrocampista classe 2001 del River Plate, seguito anche dalcome alternativa a Renato Sanches, alla fine giocherà con le aquile portoghesi. Il giocatore sarà pagato 10 milioni più 8 di bonus, cifra che vale il 75% dei diritti sportivi dell’atleta.dovrebbe restare al River fino alla conclusione della Copa Libertadores. L'articolo ...

