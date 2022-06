Pubblicità

Agenzia askanews

Standing ovation dei deputati al Parlamento europeo a Bruxelles dopo aver votato per concedere lo status di candidato all'Ucraina, alla Repubblica di Moldova e alla Georgia. Il presidente del ...Dieci minuti di applausi edda parte di un pubblico che conosceva bene i due brani, ... nel mosaico abilissimo irrompe ancora una volta, brevemente, il temaavversari. 6) Ritiro dal ... Ue, ovazione degli eurodeputati dopo voto su candidatura di Kiev Roma, 23 giu. (askanews) - Standing ovation dei deputati al Parlamento europeo a Bruxelles dopo aver votato per concedere lo status di candidato all'Ucraina, alla Repubblica di Moldova e alla Georgia.Ieri a Roseto degli Abruzzi è andata in scena la partita di calcio a cinque di beneficenza tra le Legends della Juventus e quelle del Milan.