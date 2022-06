Ucraina, Zelensky in video al Consiglio europeo: «Momento storico, il nostro futuro è nell’Ue» (Di giovedì 23 giugno 2022) «Una delle decisioni più importanti per l’Ucraina in tutti i 30 anni di indipendenza del nostro Stato». Così il presidente Volodymyr Zelensky ha definito il via libera del Consiglio europeo al riconoscimento dello status di candidato per l’Ucraina. Si tratta della prima candidatura nella storia a uno stato in guerra. Zelensky ha ringraziato i leader europei per il sostegno, in particolare il presidente Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Il futuro dell’Ucraina è all’interno dell’Ue», ha scritto su Twitter. A seguito della decisione europea, Zelensky si è collegato in video al Consiglio e ha sottolineato che si tratta di un evento «che non ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 giugno 2022) «Una delle decisioni più importanti per l’in tutti i 30 anni di indipendenza delStato». Così il presidente Volodymyrha definito il via libera delal riconoscimento dello status di candidato per l’. Si tratta della prima candidatura nella storia a uno stato in guerra.ha ringraziato i leader europei per il sostegno, in particolare il presidente Charles Michel e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. «Ildell’è all’interno dell’Ue», ha scritto su Twitter. A seguito della decisione europea,si è collegato inale ha sottolineato che si tratta di un evento «che non ...

