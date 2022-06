Ucraina, Zelensky: “Accelerare su fornitura armi” (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – L’Ucraina si aspetta una “decisione chiave” dall’Ue sulla sua candidatura e ribadisce la richiesta all’Occidente di “Accelerare” sulla fornitura di armi. E’ quanto ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel consueto video-messaggio notturno. “Nel Donbass ci sono massicci attacchi aerei e di artiglieria. L’obiettivo degli occupanti è sempre lo stesso: vogliono distruggere l’intero Donbaas passo dopo passo. Tutto. Lysychansk, Slovyansk, Kramatorsk: mirano a trasformare queste città in nuove Mariupol”, ha dichiarato Zelensky. Secondo il leader ucraino, è necessario raggiungere la “parità” a livello di equipaggiamenti militari sul campo di battaglia “il prima possibile” per fermare “questa armata diabolica” e cacciarla dal territorio ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 giugno 2022) (Adnkronos) – L’si aspetta una “decisione chiave” dall’Ue sulla sua candidatura e ribadisce la richiesta all’Occidente di “” sulladi. E’ quanto ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymyr, nel consueto video-messaggio notturno. “Nel Donbass ci sono massicci attacchi aerei e di artiglieria. L’obiettivo degli occupanti è sempre lo stesso: vogliono distruggere l’intero Donbaas passo dopo passo. Tutto. Lysychansk, Slovyansk, Kramatorsk: mirano a trasformare queste città in nuove Mariupol”, ha dichiarato. Secondo il leader ucraino, è necessario raggiungere la “parità” a livello di equipaggiamenti militari sul campo di battaglia “il prima possibile” per fermare “questa armata diabolica” e cacciarla dal territorio ...

