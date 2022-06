Ucraina, ultime notizie. Gas, Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza (Di giovedì 23 giugno 2022) Grandi manovre in vista del G7 in Germania e del vertice Nato a Madrid in programma per la prossima settimana. L’intelligence Uk prevede un rallentamento dello slancio di Mosca. Il governo italiano intanto si presenta unito al Consiglio Ue Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 giugno 2022) Grandi manovre in vista del G7 ine del vertice Nato a Madrid in programma per la prossima settimana. L’intelligence Uk prevede un rallentamento dello slancio di Mosca. Il governo italiano intanto si presenta unito al Consiglio Ue

Pubblicità

peppe844 : #Ucrania Guerra Russia Ucraina, ultime notizie. Medvedev: “Livello politici europei in declino, Draghi non è Berlus… - AMarco1987 : Ucraina, ultime notizie. Usa: al G7 ipotesi nuove sanzioni alla Russia - Il Sole 24 ORE @sole24ore - infoitinterno : Ucraina, ultime notizie. Usa: al G7 ipotesi nuove sanzioni alla Russia - LucianoQuaranta : RT @sole24ore: ?? Grandi manovre in vista del G7 in Germania e del vertice Nato a Madrid in programma per la prossima settimana: https://t.c… - sole24ore : ?? Grandi manovre in vista del G7 in Germania e del vertice Nato a Madrid in programma per la prossima settimana:… -