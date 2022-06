Ucraina, ultime notizie. Gas, Germania attiva «allarme» nel piano di emergenza. Accordo Ue-Norvegia su forniture (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione a Ucraina e Moldavia di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Mosca si prepara a organizzare le votazioni per i referendum per la creazione di repubbliche separatiste nelle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia l’11 settembre. Il premier ungherese Orban dice sì all’adesione dell’Ucraina all’Ue, ma no a ulteriori sanzioni contro la Russia. Grandi manovre in vista del G7 in Germania e del vertice Nato a Madrid in programma per la prossima settimana. Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 23 giugno 2022) Il Consiglio Europeo ha dato formalmente il via libera alla concessione ae Moldavia di Paesi candidati all’ingresso nell’Ue, sulla base delle raccomandazioni della Commissione. Mosca si prepara a organizzare le votazioni per i referendum per la creazione di repubbliche separatiste nelle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia l’11 settembre. Il premier ungherese Orban dice sì all’adesione dell’all’Ue, ma no a ulteriori sanzioni contro la Russia. Grandi manovre in vista del G7 ine del vertice Nato a Madrid in programma per la prossima settimana.

Pubblicità

sole24ore : ?? Le parole del premier ungherese, #ViktorOrban, in un video su Facebook: - IlnazionalistaD : RT @SkyTG24: Guerra Ucraina Russia, ok Ue candidatura Ucraina e Moldovia. Arrivano lanciarazzi Usa LIVE - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, ok Ue candidatura Ucraina e Moldovia. Arrivano lanciarazzi Usa LIVE - infoitinterno : Guerra Russia Ucraina ultime notizie 24 giugno - CristinaPanai12 : ' L'elezione che sono state tenute domenica in Ucraina saranno le ultime della sua storia. Non ci si terranno più a… -