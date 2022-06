Ucraina, i Paesi Brics sostengono i negoziati: 'Preoccupazione per l'emergenza umanitari' (Di giovedì 23 giugno 2022) Il summit dei Paesi Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ha partorito una nota a sostegno i negoziati tra Russia e Ucraina, esprimendo Preoccupazione per la situazione umanitaria nelle ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022) Il summit dei(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) ha partorito una nota a sostegno itra Russia e, esprimendoper la situazionea nelle ...

Pubblicità

DantiNicola : Con un voto storico, a grandissima maggioranza il Parlamento Europeo accoglie #Ucraina ???? e #Moldova ???? come Paesi… - GiovaQuez : Orsini: 'L'allargamento della Nato ad est che è stata la causa principale della guerra in Ucraina SERVE AI DISOCCUP… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le agenzie di intelligence russe hanno hackerato numerosi obiettivi in Usa e in altri Paesi alleati pro K… - GIACOMO24330093 : @CarloCalenda Fare entrare nell’Unione Europea paesi poco democratici come Ucraina, Polonia, Ungheria ha creato e creerà sempre problemi - Betty36174919 : L’Italia e la Germania sono i paesi in Europa che più dipendono dal gas russo. #Medvedev sminuisce #draghi ed esalt… -