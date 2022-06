Twitter allunga i ' post' e diventa quasi come Facebook

Leggi su agi

(Di giovedì 23 giugno 2022) AGI - Indipendentemente da cosa succederà tra Elon Musk ee se l'acquisizione del social dell'uccellino si concluderà con un successo per il miliardario texano, resta sul tavolo la necessità per la società co-fondata da Jack Dorsey nel 2006 (da cui poi è uscito definitivamente un mese fa) di apportare cambiamenti. Uno di questi sembra in rampa di lancio (in attesa della funzione forse più desiderata: la possibilità di correggere gli errori di battitura nei tweet dopo che sono stati pubblicati). Dopo i test sulla possibilità di modificare iinfatti haato “Introducing: Notes. We're testing a way to write longer on”, in pratica la società sta lavorando allo sviluppo di testi lunghi: nome in codice appunto “Notes”. Una rivoluzione per il social che aveva fatto dei ...