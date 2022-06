Tuttosport – da Mandragora a Petagna, da Luis Henrique a Pellegri (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 19:03:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: TORINO – Pomeriggio caldissimo per il Toro: trattative in corso per Rolando Mandragora. Il centrocampista è tornato alla Juventus e adesso è iper-richiesto. «Il club granata ha offerto fino a 9 milioni, i bianconeri ne vogliono di più. Allora ecco l’inserimento della Fiorentina che vuole sostituire così Torreira. Il match è in corso e ancora non c’è un vincitore». Sul fronte attacco, si cerca un sostituto di Andrea Belotti, che sta andando a scadenza e questi sono gli ultimi giorni… granata. «In caso arrivasse un altro attaccante, sarebbe messo sul mercato Sanabria. Occhi puntati sull’ucraino Dovbyk del Dnipro e su Petagna del Napoli, uno che torna spesso nei pensieri del Toro». Chiudiamo con ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 23 giugno 2022) 2022-06-23 19:03:46 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di: TORINO – Pomeriggio caldissimo per il Toro: trattative in corso per Rolando. Il centrocampista è tornato alla Juventus e adesso è iper-richiesto. «Il club granata ha offerto fino a 9 milioni, i bianconeri ne vogliono di più. Allora ecco l’inserimento della Fiorentina che vuole sostituire così Torreira. Il match è in corso e ancora non c’è un vincitore». Sul fronte attacco, si cerca un sostituto di Andrea Belotti, che sta andando a scadenza e questi sono gli ultimi giorni… granata. «In caso arrivasse un altro attaccante, sarebbe messo sul mercato Sanabria. Occhi puntati sull’ucraino Dovbyk del Dnipro e sudel Napoli, uno che torna spesso nei pensieri del Toro». Chiudiamo con ...

