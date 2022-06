“Tutti questi soldi?”. Francesco Chiofalo, la verità sui ritocchi: “Quanto ho speso finora” (Di giovedì 23 giugno 2022) Francesco Chiofalo per i ritocchi ha speso 15mila euro. Non ce l’ha fatta l’ex protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e alla fine ha ceduto nuovamente all’uso del bisturi per intervenire su parti del corpo che non gli piacevano. Ne ha parlato in una lunga intervista concessa al settimanale Nuovo TV, che però non è stata accolta da Tutti in modo positivo. Francesco Chiofalo per i ritocchi ha speso 15mila euro Francesco Chiofalo ha speso 15mila euro per i ritocchi e al settimanale Nuovo TV ne ha parlato rivelando i dettagli degli interventi a cui si è sottoposto. “Ho rifatto la barba, ridotto il naso di due taglie, sistemato i denti, eliminato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 giugno 2022)per iha15mila euro. Non ce l’ha fatta l’ex protagonista dell’ultima edizione de La Pupa e il Secchione e alla fine ha ceduto nuovamente all’uso del bisturi per intervenire su parti del corpo che non gli piacevano. Ne ha parlato in una lunga intervista concessa al settimanale Nuovo TV, che però non è stata accolta dain modo positivo.per iha15mila euroha15mila euro per ie al settimanale Nuovo TV ne ha parlato rivelando i dettagli degli interventi a cui si è sottoposto. “Ho rifatto la barba, ridotto il naso di due taglie, sistemato i denti, eliminato ...

Pubblicità

mengonimarco : Qualsiasi sia la vostra passione, auguro a ciascuno di voi di provare le stesse cose che sto provando io in questi… - _GigiDAlessio_ : Ciao a tutti, volevo ringraziarvi per gli auguri per il mio onomastico e per tutto l’affetto che mi avete dimostrat… - AmorosoOF : Vi aspetto tutti a San Siro per cantare questi (e altri??) brani insieme! Aspetto anche te @_GigiDAlessio_ ??… - SeleneAE : @deboriglia Ovvio. Sto dicendo che chi dice che tutti questi segui e like non dicono niente è un ipocrita perché pe… - LB85693099 : RT @BozzallaAlberto: Tutti scandalizzati perché un comunista non si lava. Questi apprezzano gente che defeca per strada e vi chiedete perch… -