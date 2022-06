Tutti i paradossi della rottura grillina e la loro inaffidabilità sulla politica estera (Di giovedì 23 giugno 2022) L'epilogo dello psicodramma grillino è difficile da raccontare nella sua contorta semplicità, laddove la faccia palese della medaglia sta nell'acerrimo dualismo Conte-Di Maio con sullo sfondo la questione esiziale del terzo mandato, mentre l'altra riguarda la collocazione atlantista del Movimento, su cui si è verificato un cortocircuito logico degno di una commedia dell'assurdo. In sintesi: i Cinque Stelle sono riusciti nel capolavoro di scindersi dopo aver votato lo stesso documento di politica estera ma aver messo alla porta il proprio ministro per aver accusato il suo capo di disallineamento dalla Nato sull'invio di armi all'Ucraina. Un girigogolo da far girare la testa. Ma più che un'accusa, era una constatazione, e a quel punto Conte ha preferito capitolare sulla risoluzione del Senato per dimostrare che il suo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 giugno 2022) L'epilogo dello psicodramma grillino è difficile da raccontare nella sua contorta semplicità, laddove la faccia palesemedaglia sta nell'acerrimo dualismo Conte-Di Maio con sullo sfondo la questione esiziale del terzo mandato, mentre l'altra riguarda la collocazione atlantista del Movimento, su cui si è verificato un cortocircuito logico degno di una commedia dell'assurdo. In sintesi: i Cinque Stelle sono riusciti nel capolavoro di scindersi dopo aver votato lo stesso documento dima aver messo alla porta il proprio ministro per aver accusato il suo capo di disallineamento dalla Nato sull'invio di armi all'Ucraina. Un girigogolo da far girare la testa. Ma più che un'accusa, era una constatazione, e a quel punto Conte ha preferito capitolarerisoluzione del Senato per dimostrare che il suo ...

Pubblicità

tempoweb : Tutti i paradossi della rottura grillina e la loro inaffidabilità sulla politica estera #m5s #dimaio #conte… - FiorellaPero : RT @WVERITASW: @boni_castellane Mirabile articolo che mette in evidenza tutti i paradossi che stiamo vivendo. Paradossi e contraddizioni al… - Luanastretti1 : RT @WVERITASW: @boni_castellane Mirabile articolo che mette in evidenza tutti i paradossi che stiamo vivendo. Paradossi e contraddizioni al… - boni_castellane : RT @GINA140611333: @boni_castellane Mirabile articolo che mette in evidenza tutti i paradossi che stiamo vivendo. Paradossi e contraddizion… - WVERITASW : @boni_castellane Mirabile articolo che mette in evidenza tutti i paradossi che stiamo vivendo. Paradossi e contradd… -