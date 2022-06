Turista 11enne si perde a Roma | i carabinieri rintracciano la mamma attraverso il profilo Facebook

(Di giovedì 23 giugno 2022) Aveva perso di vista i genitori e non era più riuscita a trovarli. Non avendo il cellulare, non era riuscita a mettersi in contatto con loro. La bimba, disperata, aveva iniziato a guardarsi intorno, tra la miriade di persone che affollavano Trinità dei Monti, iniziando a farsi prendere dallo sconforto. Che la bambina, lituana di 11 anni, fosse in difficoltà lo hanno notato alcuni passanti, i quali hanno avvisato iuna chiamata al 112. E’ successo ieri mattina. Una una pattuglia deidella StazioneQuirinale è giunta immediatamente sul posto. L’intervento deiI militari hanno tranquillizzato la bambina e hanno iniziato la ricerca dei genitori, nella Capitale per turismo, senza però riuscirci. Sono stati anche eseguiti accertamenti, tramite la Centrale ...

Il Corriere della Città

È accaduto in via Marina, dove è stato minacciato di morte il figliodi Gianfranco ... Si è cominciato con un furto con destrezza ai danni di unapolacca in via Foria per poi proseguire ...