Il coordinamento delle strutture giudiziarie ha deciso il 18 giugno scorso di sostenere lo sciopero della fame avviato da alcuni deilicenziati e di prolungare lo sciopero nei tribunali ...Il presidente dell'Associazione della magistratura tunisina (Amt) Anas Hmadi ha minacciato di estendere lo sciopero dei giudici nei tribunali per un'altra settimana se il presidente Kais Saied non ... Tunisia: magistrati protestano nella capitale I magistrati tunisini, in sciopero dal 6 giugno scorso, hanno organizzato oggi davanti al tribunale della capitale una "giornata della rabbia", per chiedere "l'annullamento del provvedimento di licenz ...(ANSAmed) - TUNISI, 22 GIU - I magistrati tunisini, già in sciopero dal 6 giugno scorso, hanno annunciato per domani una "giornata della rabbia", per chiedere "l'annullamento del provvedimento di lice ...