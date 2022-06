(Di giovedì 23 giugno 2022) Tornano le WorldChampionship Series dopo il fine settimana dedicato alla World Cup andato in scena a Huatulco, in Messico: le gare di, in Canada, assegneranno i titolisulla distanzacon il format Eliminator e nella. Sarà protagonista anche la categoria junior: il programma verrà aperto venerdì 24 giugno proprio dalle gare che assegneranno i titoli iridati di categoria sulla distanza sprint, cui seguiranno qualificazioni e ripescaggi della categoria élite, che determineranno i 30 atleti che si giocheranno la finale. Sabato 25, infatti, si disputeranno le finali, che metteranno in palio i titolidella categoria élite sulla distanzacon il format Eliminator. Domenica 26, ...

Pubblicità

Carlino_Faenza : Triathlon, Ceccarelli si qualifica ai Mondiali - Carlino_Ravenna : Triathlon, Ceccarelli si qualifica ai Mondiali -

OA Sport

...del nostro sport, che si sfideranno in una competizione che permetterà " la finish line sarà fissata all'interno dello Stadio dei Marmi " di apprezzare tutta l'essenza delnel ...... accompagnati dal campione diDaniel Fontana. Ad attenderli, assieme alle autorità del ... due argenti e due bronzi aidi paraciclismo e una partecipazione Paralimpiadi di Tokyo 2021) ... Triathlon, Mondiali supersprint e staffetta mista 2022: gli azzurri provano il colpaccio a Montreal Escluso Giannini nel triathlon (5° posto), in tutte le altre gare odierne i nostri atleti con sindrome di Down sono andati a medaglia. Il primo oro è arrivato nella marcia femminile grazie a Giulia ...ROMA (ITALPRESS) – Un bilancio consuntivo chiuso in attivo nonostante il Covid e una serie di novità importanti che “portano l’Italia a non essere più spettatrice, ma a giocare da protagonista”. Espri ...