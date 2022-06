Total white per il look estivo in tela denim di GAS Jeans (Di giovedì 23 giugno 2022) Il bianco è uno dei colori più amati della bella stagione. GAS Jeans ne dà la sua personale interpretazione con le proposte denim per lui e per lei: bianco assoluto per la mitica tela di Genova. Il bianco è uno dei colori più amati della bella stagione. GAS Jeans ne dà la sua personale interpretazione con le proposte denim per lui e per lei: bianco assoluto per la mitica tela di Genova, declinata in nella sua versione più estiva e stilosa. Candidi e immacolati, i capi fanno da tela neutra: utilizzali come base per sperimentare e creare abbinamenti estrosi e inaspettati. La loro versatilità e la tua fantasia daranno vita a infiniti look originali. Si tratta di capi passepartout capaci di adattarsi a diverse situazioni. GAS Jeans ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 giugno 2022) Il bianco è uno dei colori più amati della bella stagione. GASne dà la sua personale interpretazione con le proposteper lui e per lei: bianco assoluto per la miticadi Genova. Il bianco è uno dei colori più amati della bella stagione. GASne dà la sua personale interpretazione con le proposteper lui e per lei: bianco assoluto per la miticadi Genova, declinata in nella sua versione più estiva e stilosa. Candidi e immacolati, i capi fanno daneutra: utilizzali come base per sperimentare e creare abbinamenti estrosi e inaspettati. La loro versatilità e la tua fantasia daranno vita a infinitioriginali. Si tratta di capi passepartout capaci di adattarsi a diverse situazioni. GAS...

