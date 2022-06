Toscana | la Cenerentola dei collegamenti ferroviari - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

GrossetoNotizie : Ferrovie, Ceccardi :”Per colpa del Pd, Toscana rischia ruolo Cenerentola a livello italiano” -

LA NAZIONE

Susanna Ceccardi * Per colpa delle politiche del Pd, larischia di diventare ladei collegamenti ferroviari in Italia. Ho preso parte all'incontro tra l'ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, e noi parlamentari italiani. Ci sono ...'Per colpa delle politiche del Pd, larischia seriamente di diventare ladei collegamenti ferroviari in Italia' . Lo afferma l'europarlamentare della Lega, Susanna Ceccardi , al termine di un incontro nel quale l'... Toscana, la Cenerentola dei collegamenti ferroviari Per colpa delle politiche del Pd, la Toscana rischia di diventare la Cenerentola dei collegamenti ferroviari in Italia. Ho preso parte all’incontro tra l’ad di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, e ...SusannaCeccardi *Per colpa delle politiche del Pd, la Toscana rischia di diventare la Cenerentola dei collegamenti ferroviari in Italia. Ho preso parte all’incontro tra l’ad di Ferrovie dello Stato, L ...