Tik Tok, Khaby Lame è il più seguito al mondo: l'italiano ha superato Charli D'Amelio con 142,5 milioni di follower (Di giovedì 23 giugno 2022) Il fenomeno Khaby Lame continua a dilagare sui social, con il giovane italiano che è diventato la persona più seguita al mondo su TikTok. Lame, infatti, ha raggiunto i 142,5 milioni di follower, ... Leggi su globalist (Di giovedì 23 giugno 2022) Il fenomenocontinua a dilagare sui social, con il giovaneche è diventato la persona più seguita alsu TikTok., infatti, ha raggiunto i 142,5di, ...

