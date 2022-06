Tik Tok | Khaby Lame è il più seguito al mondo | ha superato Charli D' Amelio con 142 | 5 milioni di follower

Pubblicità

LaStampa : L’italiano Khaby Lame è il più seguito al mondo su Tik Tok - TR4SILENZ1_ : RT @sheisale4: questo tik tok di alex verrà ricordato per sempre, le leggi dell’universo cantata da lui x sempre famosa - JUSTFVR3NDS : RT @sheisale4: axel tu non sarai mai famoso perché questo tik tok è sparito dal tuo profilo - SofiaSofiacia20 : mi mancano i tik tok di matti mentre balla?? - Poghos2003 : RT @Poghos2003: Niente neanche con la guerra siete riusciti a capire la differenza tra i tunisini con Tik Tok e barboncino e i profughi ver… -

La denuncia della giovane, che si chiama Francesca Sebastiani , è stata lanciata sul sociale il video in pochi giorni è diventato virale. Un lavoro come commessa per circa 60 ore settimanali ...Il fenomeno Khaby Lame continua a dilagare sui social, con il giovane italiano che è diventato la persona più seguita al mondo su TikTok. Lame, infatti, ha raggiunto i 142,5 milioni di follower, ...Beatrice Gherardini sbarca in libreria. Da martedì 5 luglio sarà disponibile «Tutti i trucchi del Make-up», il primo libro della beauty star e ...Una nuova tiktoker avanza dal web di Calabria. Si chiama Natasha Martino, ha 20 anni e parla con marcato accento ...