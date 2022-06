Thor: Love and Thunder, Natalie Portman: "Mi è stato chiesto di diventare 'più grande possibile' per il film" (Di giovedì 23 giugno 2022) Natalie Portman ha rivelato che le è stato chiesto di diventare 'il più grande possibile' per interpretare il ruolo della celebre supereroina in Thor: Love and Thunder. Natalie Portman ha descritto il suo ruolo nel prossimo film dei Marvel Studios intitolato Thor: Love and Thunder come in diretto contrasto con la sua interpretazione da Oscar in Black Swan nel lontano 2010: "Mi hanno chiesto di diventare più grande possibile." La Portman ha trascorso 10 mesi lavorando con un allenatore per fortificare il suo fisico al fine di ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 giugno 2022)ha rivelato che le èdi'il più' per interpretare il ruolo della celebre supereroina inandha descritto il suo ruolo nel prossimodei Marvel Studios intitolatoandcome in diretto contrasto con la sua interpretazione da Oscar in Black Swan nel lontano 2010: "Mi hannodipiù." Laha trascorso 10 mesi lavorando con un allenatore per fortificare il suo fisico al fine di ...

Pubblicità

GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, Taika Waititi:'È come aver chiesto idee a dei bambini di 6 anni' - GianlucaOdinson : Thor Love and Thunder coinvolgerà il multiverso? Risponde Tessa Thompson - GianlucaOdinson : Thor: Love and Thunder, Christian Bale rivela: 'C'era un brano di Kate Bush in una prima versione del film' -… - itsveronicq : RT @ironxnat: motivi per cui credo che natasha romanoff sarà in thor: love and thunder - a thread ?? - JustNerd_IT : Thor: Love And Thunder, il Dio del Tuono come Jean Claude Van Damme nel nuovo trailer ricco di scene inedite - Legg… -