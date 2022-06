Pubblicità

juornoit : #jUORNO #terremoto in #Afghanistan, bilancio provvisorio: mille morti - paolochiariello : #jUORNO #terremoto in #Afghanistan, bilancio provvisorio: mille morti - voceditalia : Terremoto killer in Afghanistan, almeno 1.000 morti

L'Afghanistan nuovamente in ginocchio, in preda all'emergenza scatenata da un potenteche - secondo l'ultimo bilancio, che sembra comunque destinato ad aggravarsi - ha provocato almeno 1.000 morti e 1.500 feriti. E' corsa contro il tempo per i soccorsi, ma l'allarme e' ...L'Afghanistan nuovamente in ginocchio, in preda all'emergenza scatenata da un potenteche nella notte tra marted e mercoled secondo l'ultimo bilancio, che sembra comunque destinato ad aggravarsi ha provocato almeno 1'000 morti e 1'500 feriti. corsa contro il tempo per i ... Terremoto killer in Afghanistan, almeno 1.000 morti - Mondo ROMA. – L’Afghanistan nuovamente in ginocchio, in preda all’emergenza scatenata da un potente terremoto che – secondo l’ultimo bilancio, che sembra comunque destinato ad aggravarsi ...Il pomeriggio del 18 gennaio 2017, la valanga che travolse l'hotel di Rigopiano, in Abruzzo, provocando la morte di 29 persone, non venne innescata da una scossa di terremoto. Lo ha stabilito la Sesta ...