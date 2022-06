Terremoto in Afghanistan, continuano le ricerche dei dispersi. Al Jazeera: “1500 vittime”. I medici: “Tra loro molti bambini” (Di giovedì 23 giugno 2022) “Aumentano a 1500 i morti per il Terremoto in Afghanistan”. A scriverlo, su Twitter, è la tv panaraba Al Jazeera, citando “un portavoce dei talebani”. Sempre dalla stessa fonte arriva la notizia di oltre 2mila feriti. “L’agenzia di stampa afgana Bakhtar ha riferito dell’arrivo di aiuti da Pakistan, Qatar e Iran”, scrive ancora l’emittente sul proprio sito “Mubasher”. I medici del Paese, parlando con la Bbc, hanno detto che tra le vittime ci sono molti bambini. Al momento, le forti piogge che si sono abbattute nelle aree colpite dal sisma di magnitudo 6.1 nel sud-est, stanno ostacolando il lavoro dei soccorritori, mentre il servizio di comunicazioni ha subito delle interruzioni. Le autorità talebane hanno chiesto un maggiore impegno relativo agli aiuti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) “Aumentano ai morti per ilin”. A scriverlo, su Twitter, è la tv panaraba Al, citando “un portavoce dei talebani”. Sempre dalla stessa fonte arriva la notizia di oltre 2mila feriti. “L’agenzia di stampa afgana Bakhtar ha riferito dell’arrivo di aiuti da Pakistan, Qatar e Iran”, scrive ancora l’emittente sul proprio sito “Mubasher”. Idel Paese, parlando con la Bbc, hanno detto che tra leci sono. Al momento, le forti piogge che si sono abbattute nelle aree colpite dal sisma di magnitudo 6.1 nel sud-est, stanno ostacolando il lavoro dei soccorritori, mentre il servizio di comunicazioni ha subito delle interruzioni. Le autorità talebane hanno chiesto un maggiore impegno relativo agli aiuti ...

