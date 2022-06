Terra Amara sbarca su Canale 5 dal 4 luglio: le anticipazioni e la trama (Di giovedì 23 giugno 2022) Una storia dall’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha: viene presentata così la nuova soap scelta da Canale 5 per l’estate del suo pubblico. Dal 4 luglio 2022 andrà in onda su Canale 5 Terra Amara che prenderà il posto di Brave and Beautiful che sta per salutare i telespettatori di Canale 5 con l’ultima puntata. Una nuova soap turca che è piaciuta tantissimo ovviamente in patria ma anche in Spagna dove ha incassato ascolti molto altri, numeri che hanno ricordato quelli che solo El secreto de Puente Viejo, Il segreto, con Pepa e Tristan, aveva saputo incassare. Mediaset ci crede e punta su questa soap: era il 2013 quando Il segreto faceva volare gli ascolti nel pomeriggio di Canale 5, il fenomeno potrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 23 giugno 2022) Una storia dall’amore immenso, ma difficile e contrastato, tra il giovane e umile Yilmaz e la bella Zuleyha: viene presentata così la nuova soap scelta da5 per l’estate del suo pubblico. Dal 42022 andrà in onda suche prenderà il posto di Brave and Beautiful che sta per salutare i telespettatori di5 con l’ultima puntata. Una nuova soap turca che è piaciuta tantissimo ovviamente in patria ma anche in Spagna dove ha incassato ascolti molto altri, numeri che hanno ricordato quelli che solo El secreto de Puente Viejo, Il segreto, con Pepa e Tristan, aveva saputo incassare. Mediaset ci crede e punta su questa soap: era il 2013 quando Il segreto faceva volare gli ascolti nel pomeriggio di5, il fenomeno potrebbe ...

Pubblicità

mediterranew : “Terra amara” la nuova soap di Canale 5... - TuttoosuAmici : @MasterAb88 Sono felicissimo per l’acquisto di questa fiction è molto forte. Io in autunno avrei messo Terra amara… - Irene_Silmarien : L'amore può essere così forte da resistere anche in una terra ostile? #TerraAmara è la nuova #serieTVturca in arriv… - PTurche : RT @PTurche: Terra Amara di Nome di fatto ?? inizierà il 4 luglio quindi #braveandbeautiful finisce il 3 luglio - PTurche : Terra Amara di Nome di fatto ?? inizierà il 4 luglio quindi #braveandbeautiful finisce il 3 luglio -