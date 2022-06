Tennis, WTA Eastbourne 2022. Camila Giorgi: “La chiave del match è stato il servizio, ma tutto è andato bene” (Di giovedì 23 giugno 2022) Show assoluto di Camila Giorgi nei quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. L’azzurra ha dominato in lungo e in largo contro la bulgara Viktoriya Tomova: poco più di un’ora di gioco per chiudere 6-2 6-1. WTA Eastbourne 2022: Camila Giorgi spazza via la bulgara Tomova e conquista la semifinale Seconda semifinale della carriera sull’erba britannica per l’azzurra: affronterà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anna Kalinina. Le sue brevi dichiarazioni a fine partita: “Penso che il punto chiave del match sia stato il servizio, ma tutto è andato bene. Sto giocando in maniera consistente sin dal primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 giugno 2022) Show assoluto dinei quarti di finale del torneo WTA di. L’azzurra ha dominato in lungo e in largo contro la bulgara Viktoriya Tomova: poco più di un’ora di gioco per chiudere 6-2 6-1. WTAspazza via la bulgara Tomova e conquista la semifinale Seconda semifinale della carriera sull’erba britannica per l’azzurra: affronterà la vincente deltra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anna Kalinina. Le sue brevi dichiarazioni a fine partita: “Penso che il puntodelsiail, ma. Sto giocando in maniera consistente sin dal primo ...

