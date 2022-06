Tennis: Wimbledon, Berrettini e Nadal si allenano sul campo centrale (Di giovedì 23 giugno 2022) Londra, 23 giu. - (Adnkronos) - Evento storico sul campo centrale di Wimbledon, aperto per la prima volta per una sessione di allenamento ai protagonisti che da lunedì prenderanno il via al terzo Slam stagionale. A testare per primi l'erba del campo principale dell'All England Club sono stati Rafael Nadal e Matteo Berrettini. I due sotto gli occhi vigili dei rispettivi coach, hanno dato vita a una partitella davvero intensa. Alla fine della sessione, dagli spogliatoi è spuntato un altro grande favorito, Novak Djokovic, si è presentato per testare l'erba del centrale e ha avuto un incontro ravvicinato con Berrettini, battuto dodici mesi fa in finale. Il sei volte campione ha scelto come sparring il croato Marin Cilic, finalista nel 2017 e uno dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 giugno 2022) Londra, 23 giu. - (Adnkronos) - Evento storico suldi, aperto per la prima volta per una sessione di allenamento ai protagonisti che da lunedì prenderanno il via al terzo Slam stagionale. A testare per primi l'erba delprincipale dell'All England Club sono stati Rafaele Matteo. I due sotto gli occhi vigili dei rispettivi coach, hanno dato vita a una partitella davvero intensa. Alla fine della sessione, dagli spogliatoi è spuntato un altro grande favorito, Novak Djokovic, si è presentato per testare l'erba dele ha avuto un incontro ravvicinato con, battuto dodici mesi fa in finale. Il sei volte campione ha scelto come sparring il croato Marin Cilic, finalista nel 2017 e uno dei ...

