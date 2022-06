Tennis | Torneo Eastbourne Giorgi batte Tomova e vola in semifinale

Pubblicità

SuperTennisTv : Il 1° tennista nell'Era Open a vincere il torneo del Queen's sia alla prima che alla seconda partecipazione ?? Sei… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tennis: Berrettini vince il torneo del Queen's. #ANSA - CB_Ignoranza : Dopo gli infortuni che lo hanno tormentato per mesi tenendolo fuori dai giochi, Berrettini è tornato e, dopo aver v… - mariomald89 : RT @perelaa: ho scritto di questioni politiche (politiche del tennis) sollevate da Wimbledon - sportli26181512 : WTA Eastbourne, Camila Giorgi in semifinale: sconfitta la bulgara Tomova in 2 set: Camila Giorgi è in semifinale ne… -

La 30enne di Macerata, numero 26 del ranking internazionale e dodicesima testa di serie del seeding, reduce dai quarti di finale di Birmingham (i primi in stagione) e semifinalista in questo......che non le permetterà di essere in campo nel penultimo atto delinglese. Insomma, un ritiro anticipato, ad un solo match dalla finale, che mette sicuramente in difficoltà Serena., il ...L'azzurra come lo scroso anno entra nelle prime 4 al Devonshire Park.ROMA (ITALPRESS) - Camila Giorgi si è qualificata le semifinali del ...WTA EASTBOURNE - Camila Giorgi è un rullo compressore ed in poco più di un’ora di gioco supera in due set la bulgara Viktoriya Tomova e si qualifica per la semi ...