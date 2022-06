Tennis, Camila Giorgi gigante si prende la semifinale al Rothesay International (Di giovedì 23 giugno 2022) Camila Giorgi si è qualificata per la semifinale del Rothesay International, il torneo di Tennis Wta 500 in corso sull’erba del Devonshire Park di Eastbourne. La 30enne di Macerata, n.26 del ranking e 12/a testa di serie, accede alla 20esima semifinale Wta in carriera, la seconda di fila ad Eastbourne, battendo nei quarti la bulgara, 128esima del ranking, Viktoriya Tomova: di 6-2, 6-1 il punteggio finale. In semifinale Giorgi affronterà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anna Kalinina. (Ansa)(foto@FederTennis-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 giugno 2022)si è qualificata per ladel, il torneo diWta 500 in corso sull’erba del Devonshire Park di Eastbourne. La 30enne di Macerata, n.26 del ranking e 12/a testa di serie, accede alla 20esimaWta in carriera, la seconda di fila ad Eastbourne, battendo nei quarti la bulgara, 128esima del ranking, Viktoriya Tomova: di 6-2, 6-1 il punteggio finale. Inaffronterà la vincente del match tra la lettone Jelena Ostapenko e l’ucraina Anna Kalinina. (Ansa)(foto@Feder-Facebook) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre ...

