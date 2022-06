Sviene la sincronette Anita Alvarez | l' allenatrice Usa si tuffa e la salva

(Di giovedì 23 giugno 2022) L'atleta americana ha avuto un malore al termine del suo esercizio ai mondiali di Budapest. Per diversi secondi è rimasta sott’acqua priva di sensi. L'hata l'intervento della sua

Momenti di grande paura nel corso della finale del singolo libero di nuoto sincronizzato, ai Mondiali di nuoto in corso a Budapest. La statunitense Anita Alvarez è stata colta da un malore subito dopo aver terminato il suo esercizio. Per diversi secondi è rimasta sott'acqua priva di sensi finendo a fondo vasca.