Svelato il Puma Orbita, il nuovo pallone della Serie A 2022/2023 è uno spettacolo | FOTO (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ altissima l’attesa in vista della prossima stagione del campionato di Serie A, le squadre sono pronte a tornare in campo per la preparazione. E’ stato presentato il nuovo pallone. Lega Serie A e Puma, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficiale della Lega Serie A dall’inizio della stagione calcistica 2022/23, presentano oggi il pallone da gioco ufficiale per la stagione 2022/23: il Puma Orbita Serie A. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 giugno 2022) E’ altissima l’attesa in vistaprossima stagione del campionato diA, le squadre sono pronte a tornare in campo per la preparazione. E’ stato presentato il. LegaA e, dopo aver annunciato a marzo la firma di una partnership a lungo termine che vedrà il Global Sports Brand come partner tecnico ufficialeLegaA dall’iniziostagione calcistica/23, presentano oggi ilda gioco ufficiale per la stagione/23: ilA. Con un pubblico totale di oltre un miliardo di spettatori in quasi 200 paesi e con oltre 530 milioni di fan nel mondo, la ...

